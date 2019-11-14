Документы Генштаба могут попасть россиянам: в "ЕС" говорят об угрозе нацбезопасности Украины

Решение Печерского суда о предоставлении доступа следователем Государственного бюро расследований к документам Генерального штаба Министерства обороны Украины, в частности со Стратегическим планом применения Вооруженных сил Украины, угрожает национальной безопасности государства. Об этом в комментарии заявил депутат фракции "Европейская солидарность" Михаил Забродский.

"Хотелось бы обратить внимание, как недавно было сообщено, Печерский районный суд предоставил доступ своим решением к Стратегическому плану применения Вооруженных сил Украины, в частности следователям Государственного бюро расследований. Сразу хочу пояснить: речь идет о документе, с которым в нашей стране вообще знакомы в полном объеме десяток, возможно два десятка человек, включая Верховного главнокомандующего ВСУ", – подчеркнул депутат.

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Михаил Заброский:

"Это делается именно в то время, когда, по заявлениям руководства ГБР, они не могут обеспечить в полной мере секретность и соответствующий режим в своем ведомстве", – подчеркнул он.

"Это делается в то время, когда действительно есть реальный риск утечки информации и, в частности бесконтрольного распространения составляющих плана и информации, содержащейся в этом документе", – заявил Михаил Забродский.

"Наша политическая сила видит в этом прямую угрозу национальной безопасности. Потому что существует реальный риск попадания этого документа в целом или отдельных его элементов, в том числе и в руки России как страны-агрессора", – подчеркнул парламентарий.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее пятый президент Украины, лидер партии "ЕС" Петр Порошенко предложил шаги для предотвращения попадания Украины в "российскую ловушку", которой грозит имплементация "формулы Штайнмайера".

Источник: obozrevatel







