Бундестаг снял последнее препятствие для проекта "Северный поток-2"

Бундестаг принял законопроект об имплементации газовой директивы Европейского Союза в немецкое законодательство. Решение приняли большинством голосов немецкого парламента. За имплементацию директивы проголосовали Христианско-демократический союз, Христианско-социальный союз и Социал-демократическая партия.

"Предполагается, что новые меры к проекту будут применяться только к участку трубопровода в территориальных водах ФРГ - последнее 12 морских миль "Северного потока - 2". "Северный поток", который был построен гораздо раньше, чем была согласована обновленная газовая директива, не подпадает под ее действие", - говорится в сообщении.

Законопроект предусматривает исключения из нового регулирования, ограниченные сроком в 20 лет. Проект может быть выведен из-под действия директивы в случае, если первый пункт соединения трубопровода с европейской сетью находится в Германии, если есть "объективные причины" его исключения. Исключения не должны вредить конкуренции на газовом рынке ЕС и подрывать его энергоснабжение.

Во время первого слушания законопроекта, 8 ноября, Бундестаг не смог проголосовать за имплементацию газовой директивы в немецкое законодательство.

Накануне Украина призвала Германию не освобождать "Северный поток-2" от Газовой директивы ЕС.

Напомним, 15 апреля 2019 года Совет ЕС утвердил изменения к Газовой директиве ЕС, что является частью Третьего энергопакета ЕС, о распространении европейских норм на газопроводы, пролегающие в Евросоюзе из третьих стран.

Источник: УНН







