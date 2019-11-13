"Слуги" хотят отказаться от дипломов и ввести побольше творческих конкурсов

Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении законопроект, который предусматривает отказ от диплома государственного образца и расширение доступа в высшие учебные заведения жителям временно оккупированных территорий. За проект закона № 2299 проголосовали 311 нардепов.

“Что нового в этом законопроекте? Существенно упрощается процедура лицензирования в сфере высшего образования, отменяется лицензирование около 100 специальностей… Законопроектом предусмотрено расширение доступа к высшему образованию для жителей временно оккупированных территорий, введение мотивационного письма при вступлении, увеличение значимости творческих конкурсов и конкурсных баллов, установление обязательного единого вступительного экзамена по иностранному языку… Предусмотрен отказ от диплома государственного образца”, – рассказал глава парламентского комитета по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак, представляя документ.

Законопроектом предлагается: ввести мотивационное письмо при поступлении; учитывать достижения на международных олимпиадах; увеличить удельный вес творческих конкурсов в конкурсных баллах; урегулировать вопрос о приеме иностранных граждан; установить обязательный единый вступительный экзамен по иностранному языку при вступлении в магистратуру.

Предполагается ввести внешнее независимое оценивание (ВНО) для среднего образования и профессионального образования.

Устанавливается, что документ о высшем образовании (ныне – документ о высшем образовании государственного образца) выдается учреждением высшего образования только по аккредитованной образовательной программе.

Законопроект отменит лицензирование около 100 специальностей, оставив лицензирование только уровней высшего образования, а также повысит требования к лицензиатам в отдельных случаях.

Вступление в силу законопроекта также будет означать определенные изменения для студентов. Они будут нести ответственность за несоблюдение академической добродетели: выявление плагиата, фабрикации или фальсификации в дипломной работе может стать причиной того, что студент не получит диплом по результатам обучения.

Для того, чтобы разграничить права и обязанности абитуриентов, при зачислении с ними будут заключать договор, где четко выписывать срок обучения, ответственность каждой из сторон и тому подобное. Заключать документ будут как студенты-контрактники, так и те, кто будет получать образование за счет государства.

В законопроекте обновляется перечень категорий поступающих, которые будут иметь преимущества при поступлении. Это участники международных олимпиад, Олимпийских, Паралимпийских и Дефлимпийских игр. Кроме того, преимущества будут иметь военные, проходящие службу по контракту.

Ранее Министерство образования и науки (МОН) Украины приостановило аттестацию высших учебных заведений. Лучшие вузы могли получить 100 млн гривен на базовое финансирование науки.

В проекте госбюджета на 2020 год предусматривается увеличение расходов на образование на 16,4 млрд гривен – до 145,1 млрд гривен.

Источник: Букви







