Зеленский уверен: СМИ не понимают, что делают и пообещал рассказать народу про диалог с Путиным

Диалог может приблизить к прекращению войны, убежден президент. Он рассказал, о чем будет говорить на встрече в нормандском формате. Среди важных вопросов - дальнейшее разведение сил в Донбассе.

"Какой дальше план действий, в каких городах или селах будет разведение войск, каким будет формат нового обмена (удерживаемыми лицами), какие сроки, какой формат выборов на Донбассе будет... Все эти вопросы надо проговаривать на нормандской встрече, а потом приходить к обществу и говорить - вот у нас есть такие варианты решений, никаких тайн", - заявил Зеленский.

Он отметил, что после переговоров в нормандском формате всю информацию обязательно расскажут украинцам.

Президент подчеркнул, что без разговора с людьми невозможно будет завершить конфликт на востоке Украины.

"С 2016 года этих встреч не было, давайте посчитаем, сколько людей погибло за это время. Нормандский формат направлен на то, чтобы обновить диалог, который может нас приблизить к прекращению войны и возвращение наших территорий и возвращение пленных", - добавил гарант.

Говоря о разведении войск, Зеленский отметил, что на эту тему есть много фейков и манипуляций. По его словам, информационную войну против Украины теперь ведут не только российские СМИ.

"Фейки, манипуляции, информационная война... Раньше это была война с российскими средствами массовой информации, теперь это война еще и внутри нашей страны. Несмотря на то, что мы несколько раз собирались с представителями наших средств массовой информации. Некоторые из них не понимают, что они делают", - сказал он.

В то же время президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель провели телефонный разговор, в котором затронули тему войны на Донбассе. Отмечается, что лидеры обстоятельно обсудили Украину и, по утверждению Кремля, подчеркнули необходимость закрепления особого статуса Донбасса.

Источник: zn.ua







