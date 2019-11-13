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Цена на газ выросла, но она - самая низкая для ноября

В ноябре 2019 года цена на газ для населения составит 4 899 грн за тысячу кубометров. Это на 600 грн больше, чем в октябре. Но при этом, в «Нафтогазе» отметили, что для ноября - это самая низкая цена с 2016 года.

«В этом месяце регулируемая цена газа оказалась выше, чем цена на условиях предложения от Нафтогаза «Газовый запас» (4 874,42 грн за тысячу кубометров), поэтому потребители, которые воспользовались этим предложением, сэкономят свои средства. Если потребитель не использует за зимний сезон весь предоплаченный объем, остаток средств вернется ему на счет в полном объеме», - говорится в сообщении.

Летом 2019 года года "Нафтогаз" трижды снижал стоимость топлива: в июне – на 7,3%, в июле – на 11,7%, в августе – еще на 5,1% – до 4653,54 грн за 1 тыс. кубометров (без учета НДС и транспортных расходов). В сентябре цена опустилась еще на 3,4%.

В сентябре "Нафтогаз" предупреждал, что с повышением спроса может возрасти цена на газ как в Украине, так и на европейском рынке. Компания предложила потребителям приобрести газ на всю зиму по фиксированной летней цене.

Источник: gordonua



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