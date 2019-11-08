В России вступил в силу закон о суверенном интернете

В России вступило в силу большинство положений закона о гарантировании безопасного функционирования российского сегмента интернета. Согласно документу, интернет-провайдеры обязаны установить предоставленное Роскомнадзором оборудование, с помощью которого ведомство сможет осуществлять централизованное управление сетью при возникновении угроз безопасности. При необходимости Роскомнадзор сможет отсоединить российский сегмент интернета от всемирной сети.

Оборудование также можно использовать для блокировки запрещенных ресурсов, но их перечень пока не утвердили.

Положение о национальной доменной зону и криптографическая защита, а также ряд других пунктов закона начнут действовать с января 2021 года.

Согласно данным национальной программы "Цифровая экономика", стоимость реализации закона может составить более 30 млрд руб. (Примерно 11,6 млрд грн). Однако в компании "Яндекс", как пишет РБК, раскритиковали такую ​​сумму и заявили, что анализировать весь трафик, который сейчас проходит, "не по карману никому».

В международной организации "Репортеры без границ" осудили закон и подчеркнули существование угрозы свободе интернета в России.

Источник: Гордон



