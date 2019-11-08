Курс валют

Новости

Все новости
Политика / Россия
Вчера, 22:30
54
Версия для печати

В России вступил в силу закон о суверенном интернете

В России вступило в силу большинство положений закона о гарантировании безопасного функционирования российского сегмента интернета. Согласно документу, интернет-провайдеры обязаны установить предоставленное Роскомнадзором оборудование, с помощью которого ведомство сможет осуществлять централизованное управление сетью при возникновении угроз безопасности. При необходимости Роскомнадзор сможет отсоединить российский сегмент интернета от всемирной сети.

Оборудование также можно использовать для блокировки запрещенных ресурсов, но их перечень пока не утвердили.

Положение о национальной доменной зону и криптографическая защита, а также ряд других пунктов закона начнут действовать с января 2021 года.

Согласно данным национальной программы "Цифровая экономика", стоимость реализации закона может составить более 30 млрд руб. (Примерно 11,6 млрд грн). Однако в компании "Яндекс", как пишет РБК, раскритиковали такую ​​сумму и заявили, что анализировать весь трафик, который сейчас проходит, "не по карману никому».

В международной организации "Репортеры без границ" осудили закон и подчеркнули существование угрозы свободе интернета в России.

Источник: Гордон 


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Также по теме
ИНФОГРАФИКА
Вторая мировая восемьдесят лет спустя: новые цифры потерь. Инфографика
Самые распространенные виды взяток в Украине
Анализ запросов украинцев в интернете показал, что больше всего беспокоит жителей каждой области Украины
СМИ: жители ОРДЛО остаются без украинских пенсий
Долг Киева за электроэнергию составляет более 1 млрд грн
Лучшее за неделю
Мультимедиа
Осиротевшая домашняя хрюшка ищет новых хозяев. Видео
Мультфильм "Кохання" получил приз на Dok Leipzig-2019. Видео
Чужих детей не бывает: домашняя кошка выкормила котенка пантеры. Видео
Китай перешел на 5G: его сеть связи пятого поколения стала самой большой в мире. Видео
Украинский борец Новиков защитил титул чемпиона мира. Видео
Политика
Общество
Бизнес
Технологии
Спорт