На железнодорожной ветке Kyiv Boryspil Express появится новый поезд

Для популярной столичной линии - экспресса Киев-Борисполь испытывается специальный поезд украинского производства.

На Крюковском вагоностроительном заводе (КВСЗ) завершили сборку нового дизель-поезда ДПКр-3. Несколько дней назад поезд покинул территорию предприятия и сейчас проходит испытания на сети "Укрзалізниці".

На данный момент поезд находится на станции Новомосковск-Днепровский в Днепропетровской области. Для проведения прочностных, тормозных, динамических и других испытаний выполняются подготовительные работы, устанавливается необходимое оборудование. Вместе с группой специалистов КВСЗ на месте работают специалисты Днепровского национального университета железнодорожного транспорта им. В.Лазаряна.

Ожидается, что уже на днях дизель-поезд выйдет в пробег на отрезке Новомосковск-Баловка. Испытания будут проходить по специальной программе и продлятся более месяца. Позже поезд будет эксплуатироваться на маршруте Центральный ж/д вокзал Киева - аэропорт Борисполь. Заявлялось, что поезд начнет работать на линии Kyiv Boryspil Express уже до конца текущего года.

Источник: ЦТС