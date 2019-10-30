Научные лидеры планеты: украинские дети - одни из лучших в мире в роботостроении

Национальная сборная Украины стала одной из лучших на Олимпийских играх FIRST Global Challenge по робототехнике, которые прошли накануне в Дубае (ОАЭ): юные изобретатели завоевали 10 место из 189 стран. Они построили робота, который очищает океан от пластика.

Темой Олимпиады FIRST Global Challenge была - очистка поверхности океана от пластика и других материалов, которые загрязняют окружающую среду.

Команды выполняли миссию: с помощью робота собирали большие и маленькие шарики, символизирующие мусор, отвозили их на специальные баржи и забрасывали на разные уровни башни в зависимости от размера.

Каждая команда сыграла девять матчей в альянсе еще с двумя странами, которые каждый раз менялись.

После шести выполненных миссий Украинская сборная решила рискнуть и кардинально перестроила работа.

Акцент сделали на уборке больших шаров. 3 часа кропотливого труда - и робот стал более эффективным и стабильным, что помогло украинскому подросткам набрать большее количество баллов, существенно вырваться вперед и выйти в play-off Олимпиады по робототехнике.

От Украины в Олимпиаде по робототехнике приняли участие четверо детей в возрасте от 15 до 18 лет Александр Плотницкий, Виктор Жерноклеев, Валентин Рыбинский из Харькова и Юлия Шевченко из Киева. Они тщательно готовились к олимпиаде, тренировались и участвовали во многих соревнованиях в Украине, а также - учились в STEM-школе INVENTOR.





Что это за Олимпиада?

Олимпиада FIRST Global Challenge, на которую едут команды со всего мира, прошла уже в третий раз. До этого соревнования по робототехнике, в которых принимают участие дети в возрасте от 14 до 18 лет, проходили в США и Мексике.

Темами прошлых игр были альтернативная энергия и спасение мира от водного кризиса.

Цель олимпиады FIRST Global Challenge - увеличить среди детей знания по математике и инженерии.

Организаторы таких Олимпийских игр считают, что в будущем эти дети станут научными лидерами, которые будут решать проблемы планеты: от продовольственной безопасности и доступа к чистой воде до поиска лучших лекарственных средств и обеспечения киберпространства.

Украина уже в третий раз приняла участие в FIRST Global Challenge. В 2018 году украинская команда заняла первое место на олимпиаде по робототехнике WRO-2018 в Таиланде.

Источник: pozitciya







