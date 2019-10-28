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Вчера, 12:00
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Мир захлестнули протесты: люди требуют от лидеров учитывать их нужды

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш в выразил тревогу из-за накрывающей мир волны протестов и, в связи с этим, призвал лидеров стран прислушиваться к нуждам людей.

"Мы становимся свидетелями волны демонстраций по всему миру - от Ближнего Востока до Латинской Америки, от Европы до Азии", - заявил он, выступая перед журналистами.

"И я призываю лидеров повсюду прислушиваться к реальным проблемам реальных людей, - подчеркнул Гутерриш. - Правительства обязаны соблюдать свободу самовыражения и право граждан на мирные протесты".

Кроме того, он признал, что разные причины заставляют людей выходить на улицы, но во всех протестах есть и что-то общее. "Совершенно ясно, что растет дефицит доверия между людьми и политическим истеблишментом, а также растет угроза существующему общественному договору", - уверен генсек ООН.

"Даже там, где люди не протестуют, им нелегко и они хотят быть услышанными. Люди хотят, чтобы их законные права соблюдались, чтобы их мнение учитывалось при принятии решений, влияющих на их жизнь", - добавил он.

Напомним, 1 октября начались протесты в Багдаде. Позже они охватили не только столицу Ирака, но и несколько провинций. Демонстранты требуют отставки правительства, а также улучшения условий жизни, решения проблем в сфере здравоохранения, образования и на рынке труда, борьбы с коррупцией.

Источник: Корреспондент



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