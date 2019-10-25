Скандал с судебной реформой: Верховный суд обратился к Зе с требованием обсуждения

Пленум Верховного Суда проголосовал за утверждение обращения к Президенту Украины Владимиру Зеленскому по законопроекту о перезапуске судебной реформы. За проголосовало 163 судьи. Решение принято единогласно. Председатель Верховного Суда Валентина Данишевская заявила, что они настаивают на том, чтобы изменения в законодательство о судоустройстве обсуждались.

"Мы настаиваем на том, чтобы изменения в законодательство о судоустройстве и статусе судей обсуждались с судебной системой... Это наше политическое требование... Обеспечение независимости ветвей власти друг от друга - это залог демократического развития", - сказала Данишевская.

Добавим, законопроект №1008 предусматривает сокращение состава Верховного Суда до 100 судей вместо 200.

Напомним, в начале октября Мониторинговый комитет ПАСЕ попросил Венецианскую комиссию дать оценку проекту закона Украины о деятельности органов судебной власти.

Ранее Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич в своем письме к министру иностранных дел Украины Вадиму Пристайко выразила обеспокоенность по проекту закона № 1008 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно деятельности органов судейского управления".

Тем не менее 16 октября, народные депутаты Украины приняли во втором чтении и в целом президентский законопроект №1008.

Венецианка собирается оценить судебную реформу Зеленского после визита в Украину.

Источник: УНН







