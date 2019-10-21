У бизнесменов паника из-за закона №1049: табачную фабрику в Прилуках закрывают

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что на этой неделе правительство планирует встретиться с представителями крупнейшей украинской табачной фабрики в Прилуках и найти с ними общий язык.

Отвечая на вопрос журналиста, как правительство будет реагироват на закрытие фабрики, Гончарук ответил:

"Табачные компании являются одним из крупнейших налогоплательщиков в Украине. Поэтому, мы обычно внимательно следим за тем, что там происходит. На этой неделе мы планируем провести с ними встречу, для того, чтобы пояснить позицию правительства и найти общий язык с ними. Нам очень важно, чтобы не только они, но и любой бизнес видел, что мы не будем стоять на стороне лоббистов каких-то отдельных интересов", - сказал Гончарук.

По его словам, правка которая стала основанием для возникновения беспокойства в табачных компаниях была подана народным депутатом, а не правительством.

"Та правка, которая стала основанием для возникновения беспокойства в табачных компаниях, она была подана не правительством, а народным депутатом. Мы с уважением относимся к каждому нардепу, также с ним прокоммуницировали и я думаю на этой неделе найдем выход из данной ситуации", - сказал Гончарук.

По предварительной информации СМИ, 11 октября табачная фабрика в Прилуках, которая входит в международную группу команий British American Tobacco, приостановила свое производство. В British American Tobacco отметили, что поправки к принятому Верховной Радой законопроекту №1049 делают табачное производство в Украине нерентабельным. Фабрика должна была или сократить производство и работников, или же вовсе прекратить работать.

Напомним, 13 сентября законодатели приняли за основу законопроекты 1049 и 1051 о введении единого счета для уплаты налогов и сборов, единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование.

Источник: УНН







