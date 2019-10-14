Самый большой лайнер протиснулся в самый узкий судоходный канал

Круизный лайнер Braemar шириной 22,5 метра и длиной 195 метров стал крупнейшим судном, которое прошло через узкий Коринфский канал в Греции, сообщает CNN.

Этот судоходный канал длиной 6,3 км и глубиной 8 м соединяет залив Сароникос Эгейского и Коринфский залив Ионического морей, существенно сокращая путь из итальянских портов в Афины. Ширина канала на уровне моря составляет 25 метров.

На борту круизного лайнера в это время находились 929 пассажиров. По заявлению круизного оператора, это самое крупное судно в истории, которое когда-либо проходило через Коринфский канал.

Норвежский лайнер Braemar был построен в 1993 году. Его тоннаж составляет 24 тысячи 344 т. У него 7 пассажирских палуб и 485 кают.

Источник: cnn







