Почти половина Украины уклоняется от налогов и платит зарплату в конвертах

Киевский междунардный институт социологии (КМИС) опубликовал итоги исследования соцопроса, проведенного среди компаний и топ-менеджеров Украины, направленный на исследование уровня теневой экономики в Украине.

Опрос предприятий Украины проводился в марте – мае 2019 года Киевским международном институтом социологии в рамках проекта SHADOW, финансируемого Европейской комиссией по программе HORIZON 2020. Исследование базируется на методологии Putnins and Sauka (2015). Методом телефонного интервью было опрошено 800 владельцев, руководителей и топ-менеджеров компаний по всей Украине за исключением АР Крым и временно не подконтрольных украинскому правительству территорий Донецкой и Луганской областей.

Выяснилось, что уровень теневой экономики в 2018 году составил 47,2% от общего объема ВВП и 46,8% в 2017 году. По регионам уровень теневой экономики распределился таким образом:

Юг: 44,7% в 2018 г. и 43,5% в 2017 г.;

Запад: 47,6% в 2018 г. и 43,5% в 2017 г.;

Восток: 46,1% в 2018 г. и 44,3% в 2017 г.;

Север/Центр: 45,9% в 2018 г. и 50,2% в 2017 г.;

г. Киев: 45,7% в 2018 г. и 44,9% в 2017 г.

Во всех регионах наблюдается рост уровня теневой экономики в среднем на 1,5%, за исключением Севера и Центра, где наблюдается значительное сокращение на 4,3%.

Наиболее тенизированными секторами экономики – признаны розничная торговля и строительство, где масштабы тенизации превышают 50%. И это при том, что по сравнению с 2017 годом здесь произошло снижения уровня теневой экономики.

Отмечено, что составляющими в теневой экономике с их результатом - уклонением от налогов - являются сокрытие доходов, сокрытие реального корличества наемных работников и выплата зарплаты "в конвертах".

В частности,

- 40% своих доходов предприятия Украины оставляли незадекларированными в 2017 и 2018 гг.;

- 32% работников компаний в 2018 г. не были официально трудоустроены и, соответственно,

- 35% работников в 2017 г.;

- 45% заработной платы работников компаний в 2018 г. было выплачено неофициально, а в 2017 г. 46%.

Подвижки к уменьшению сектора теневой экономики есть, но крайне малые. Между тем, к примеру, выплата зарплаты "в конвертах" или отсутствие реального трудоустройства влияет на будущее наемных работников: они не будут иметь ни стажа. ни официальных доходов, а значит, не смогут рассчитывать в будущем на пенсионные выплаты.

Исследователи считают, что предприятия, которые участвуют в данных теневых схемах, тем не менее, готовы в сотрудничеству с государством на основе разумного компромисса и будут платить налоги, при условии, что они не приведут к разрушению их бизнеса.

Источник: КМИС