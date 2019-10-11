Вулканы Европы снова проснулись: стоит ли ждать беды

Крупнейший европейский вулкан Этна, который только в июле напомнил жителям итальянской Сицилии об опасном соседстве, вновь возобновил свою деятельность. Из-за активизации Этны частично закрыто воздушное пространство над Катанией.

Как сообщает агентство ANSA, около 6 часов утра 11 октября случилось очередное извержение – гора "выплюнула" клубы вулканического пепла, сопровождая это небольшими взрывами.

Несмотря на то, что в итальянском вулканологическом центре Ingv ситуацию оценивают как относительно спокойную, власти города Катания распорядились частично закрыть воздушное пространство.

В связи с этим в местном аэропорту смогут садиться только по четыре самолета в час, хотя вылеты проводятся согласно расписанию.

Полтора месяц назад в Сицилии проснулся другой вулкан – Стромболи. 28 августа окрестности горы засыпало песком, пеплом и прочим вулканическим материалом. Извержение ощущалось туристами и жителями острова и других близких к нему мест на архипелаге. Очень высокий столб дыма было видно за много километров.

Кроме того, сообщалось об очередном извержении мексиканского вулкана Попокатепетля, который 13 августа выбросил на километровую высоту в небо столб пепла, водяного пара и газов, после чего разбросал вокруг себя раскаленные камни.

Напомним, две тысячи лет назад вулкан Везувий уничтожил три города сразу - Помпеи, Геркуланум и Стабию, - оставив нам печальное напоминание об этой трагедии в виде погребенных под пеплом жилищ, людей и животных.

Источник: segodnya







