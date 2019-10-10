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Соглашение об ассоциации с ЕС Украина должна обновить

Об необходимости обновления соглашения с ЕС заявил в Брюсселе заместитель министра по развитию экономики, торговли и сельского хозяйства - торговый представитель Украины Тарас Качка, сообщает Цензор.НЕТ.

По его словам, ряд положений в Соглашении об ассоциации предусматривают ее периодический пересмотр, и Киев заинтересован в углублении отношений.

"Нам очень интересно понять позицию Европейского Союза, насколько они настроены на эту работу, и насколько они готовы ее ускорить. То, что мы видим сегодня - это очень конструктивное отношение к тому, что мы будем активно говорить о модальности, об условиях, о календаре обновления соглашения уже этой осенью", - рассказал Качка после встреч в Европейской комиссии.

Украина хочет ускорить интеграцию за счет заключения Соглашения об оценке соответствия и приемлемости промышленной продукции АСАА, которую еще называют "промышленным безвизом".

По словам Качки, речь идет об унификации стандартов: "Нам нужно систему, которая выросла из советской, сделать такой же, как работает в ЕС. Это действительно касается стандартов и технического регулирования. Если мы это сделаем, это означает, что национальное украинское законодательство способствует тому, что детали автомобилей, изготовленные в Украине, соответствуют всем нормам, они входят в пазы нормально в автомобиле, которые собираются в Европейском союзе, то же касается вагонов, то же касается игрушек, другой промышленной продукции, любой".

Соглашение об ассоциации Украины и ЕС предусматривает перспективу заключения Соглашения об оценке соответствия и приемлемости промышленной продукции (ACAA). Потенциально ACAA может охватить до пятой части украинского экспорта в ЕС, прежде всего продукцию машиностроения, облегчив торговлю и подняв имидж украинской продукции на мировых рынках.

Источник: censor



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