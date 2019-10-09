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Видео / Наука и общество
Вчера, 11:00
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Совсем скоро у каждого дома будет свой робот-помощник. Видео

Toyota выпустила прототип домашнего робота-помощника. Пока что у кибер-ассистента для дома нет даже названия, однако разработчики из Toyota Research Institute нацелены на коммерческое будущее своего проекта.

Уже сегодня свое жилье можно превратить в "умный дом", но прогресс не стоит на месте и милениалам, возможно, уже не придется говорить детям и внукам: "Сынок, подай воды матери" или "помоги мне с уборкой, дочка" – для всех домашних дел и поручений будут кибер-помощники.

Над "интеллектом" таких роботов сейчас работают в Научно-исследовательском институте Toyota. Для лучшего обучения роботов, первые шаги им помогают делать люди с помощью очков виртуальной реальности.

Различные датчики, установленные на роботе, мгновенно передаются информацию оператору в режиме реального времени, тот совершает необходимые действия, а программа кибер-машины "запоминает" мельчайшие детали всех операций, для дальнейшего самостоятельного воспроизведения.

Система еще не совершенна. В своем видео TRI напоминает зрителям, что демонстрирует лишь опытный образец. Тем не менее, система на основе VR может стать новым способом обучения роботов, который позволит сделать их коммерческим продуктом.

Источник: telegraf



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