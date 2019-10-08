В Украине более полусотни убыточных госпредприятий по итогам аудита

За шесть месяцев 2019 года аудиторы осуществили проверку 59 госпредприятий. Государственная аудиторская служба (ГАС) отчиталась правительству Украины об их убытках и потерях. Об этом в понедельник, 7 октября, сообщает Украинская правда со ссылкой на председателя экспертной организации StateWatch Глеба Каневского, который опубликовал письмо аудиторов.

Так, по результатам работы 2018 года ПАО Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины, которой в то время управляло Минагрополитики, получило 1,497 млрд гривен убытков при запланированных 38,7 млн гривен прибыли.

А ГП Николаевский бронетанковый завод, которым управляет концерн Укроборонпром, получило 5 млн гривен убытков при запланированной прибыли в 2,5 млн гривен.

Также государственный завод Арсенал, органом управления которого является Государственное космическое агентство, получил 4,3 млн гривен убытков при плановых 6,3 млн гривен прибыли.

Кроме того, аудиторы отчитались о недополученной прибыли в двух предприятиях госпредприятий.

В 2018 году ГП Конструкторское бюро Южное им. М.К. Янгеля, которым управляет космическое агентство, недополучило прибыль на сумму 116,17 млн гривен.

А ГП Классификационное общество Регистр судоходства Украины, органом управления которого является Морская администрация, недополучило прибыли на сумму 4,3 млн гривен.



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Ранее сообщалось, что чистая прибыль крупнейших госкомпаний Украины упала почти на 42% – до 21,5 млрд гривен. Основным фактором, повлиявшим на снижение финансового результата, стало уменьшение объемов чистой прибыли Нафтогаза.

Международный центр перспективных исследований оценил украинские госпредприятия и назвал самые стабильные из них.

Ими стали Мариупольский морской торговый порт, Администрация морских портов и Украэрорух. Об этом стало известно из опубликованного центром отчета.

В ТОП-10 предприятий Украины также вошли:

международный аэропорт Львов

морской торговый порт Пивденный

Одесский морской порт

полиграфический комбинат Украина

международный аэропорт Борисполь

ЧАО Укргидроэнерго

ПАО Центрэнерго.

Источник: korrespondent







