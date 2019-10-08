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Новый глава Нацполиции выступил за легализацию проституции в Украине

Новый глава Национальной полиции Игорь Клименко выступил за легализацию проституции в Украине, но в отношении легких наркотиков и оружия - пока сомневается, пишет "Левый Берег".

"Если на государственном уровне будет принято цивилизованное, законодательное решение по легализации проституции, наверное, да. Потому что мы все равно от этой проблемы не избавимся", – сообщил он.

В то же время Клименко подчеркнул, что Украина не готова к легализации легких наркотиков.

"Что касается легализации легких наркотиков, я видел, чем заканчивается прием легких наркотиков у детей. Считаю, общество пока к этому не готово", – заявил новый глава Национальной полиции.

Также он отметил, что о легализации огнестрельного оружия поднимать разговор нельзя, пока не завершится конфликт на Донбассе.



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