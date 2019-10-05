В Таиланде погибли шесть слонов, спасая друг друга от падения в водопад

В Таиланде шесть слонов погибли, когда пытались помочь друг другу не упасть в водопад, сообщает ВВС. Отмечается, что слоны хотели спасти слоненка, который упал первым, однако упали все, тем самым перекрыв течение водопада.

Местные власти сообщают, что это не первый случай падения слонов в водопад в национальном парке Хао Яй на юге Таиланда. Стадо из восьми слонов погибло после падения в 1992 году.

В Фонде друзей дикой природы Таиланда считают, что теперь другим слонам из этого стада будет труднее выжить, поскольку животные полагаются друг на друга в поисках пищи, а также испытывают печаль от потери - как люди, если кто-то из стада погибает.

Источник: unn







