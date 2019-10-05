Денег на зарплату нет, нужно закрывать школы, говорит Новосад

Министр образования и науки Украины Анна Новосад предложила увеличить зарплаты учителям за счет "оптимизации" сети школ. Средняя стоимость подготовки ученика в Украине составляет 21 тыс гривень, а в малокомплектных школах – 100 тыс гривень, значит, малокомплектные нужно закрыть.

Министр заявила, что за счет закрытия малокомплектных школ можно повысить зарплаты учителям и обустроить лучшее образовательное пространство.

"Сумма 100 тысяч гривень, к сожалению, не говорит, что ребенок получает лучшее качество образования. Это абсолютно неэффективное использование средств. Поэтому нужно работать над сетью, ее оптимизировать, делать так, чтобы дети имели доступ к лучшим школам. Это могут быть опорные школы, чтобы они могли к ним добираться, иметь доступ к лучшим образовательным услугам", – сказала Новосад.

В начале июля 2019 года Кабмин одобрил реформу оплаты труда педагогов с повышением до четырех прожиточных минимумов минимального оклада до 2023 года. Впоследствии министр образования Анна Новосад сообщила, что образовательная субвенция на 2020 год не увеличена, поэтому зарплаты учителям не поднимут.

Источник: obozrevatel







