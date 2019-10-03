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Вчера, 19:14
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Окружной суд Киева отказал телеканалу «112 УКРАИНА» в иске против Нацсовета, но дело продолжается

Окружной административный суд Киева в полном объёме отказал телканалу «112 УКРАИНА» в иске о приостановлении действия решений Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания о предоставлении истцом услуг по распространению в цифровом формате телевизионных программ.
Об этом сообщила пресс-служба Окружного Административное суда города Киева.
Суд рассмотрел доказательства и доводы заявителя о необходимости принятия мер обеспечения иска и пришел к выводу, что не видит оснований для удовлетворения соответствующего заявления. Сейчас истцами не представлено суду достаточных доказательств в обоснование заявления и надлежащих доказательств наличия очевидной опасности причинения вреда их правам, свободам и интересам для принятия решения по делу.
В суд поступило заявление об обеспечении иска от пяти телерадиоорганизаций, осуществляющих вещание под эмблемой «112 УКРАИНА», в которой они просили суд приостановить действие решений Нацсовета и обязать соответствующего провайдера возобновить предоставление истцом услуг по распространению в цифровом формате телевизионных программ в полном объеме.
В то же время, суд открыл производство по делу о признании противоправным и отмене решения Нацсовета об отказе в продлении срока действия лицензии на вещание для пяти телерадиоорганизаций, осуществляющих вещание под эмблемой «112 УКРАИНА». ОАСК будет осуществлять рассмотрение данного дела по правилам упрощенного искового производства без уведомления сторон.
Напомним, ранее Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания отказался продлевать лицензию на цифровое вещание телеканала

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