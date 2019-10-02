Украина будет кормить Китай курятиной

Недостаток мяса в Китае может открыть двери для украинских производителей курятины. Заместитель министра экономики Тарас Качка заявил, что украинская сторона уже работает со своими китайскими коллегами над началом экспорта птицы в КНР.

По его оптимистическим прогнозам, соглашение может быть достигнуто уже к концу года.

Крупнейший украинский производитель мяса птицы компания "Мироновский хлебопродукт" Юрия Косюка, также надеется, что Китай скоро начнет импорт.

В 2018 году МХП произвела около 617 000 тонн птицы, при этом ЕС, Ближний Восток и Африка считаются основными экспортными рынками. По словам Косюка, Азия в настоящее время не является основным направлением деятельности компании через расстояния.

"Сегодня у них есть определенный дефицит. Завтра они станут самодостаточными, - подчеркнул Косюк. - Мы не будем концентрировать слишком много наших поставок только на одном рынке".

Китай открывает новые рынки для мяса после того, как его свиные фермы были уничтожены вспышкой африканской чумы свиней. По оценкам Rabobank, за последний год страна потеряла половину поголовья свиней. Ожидается, что это повысит спрос на другие виды мяса по мере роста цен на свинину и может предвещать более длительный сдвиг в потреблении.

Издание отмечает, что экспорт украинской курятины вырос за 10 лет в 10 раз.

Источник: rabinovichtv







