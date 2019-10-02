Формула Штайнмайера, день второй: консультации и пояснения

Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание с руководителями парламентских фракций в Верховной Раде. Об этом сообщил народный депутат Украины (фракция "Голос") Ярослав Юрчишин журналистам в кулуарах парламента.

По его мнению, глава государства пытался объяснить представителям фракций формулу Штайнмайера, а представители всех фракций предложили помощь Главе государства с решением главного внешнеполитического вопросы урегулирования конфликта на Донбассе.

По мнению нардепа, украинская сторона вновь берет на себя обязательства плана действий, который должен выполнять "неизвестно кто".



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Украинская сторона во время минских переговоров трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе накануне ничего не подписывала, заявил народный депутат от пропрезидентской фракции "Слуги народа" и председатель парламентского комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдан Яременко в Facebook.

"Нюансы - вчера никто ничего не подписывал. Представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма письменно сообщил представителю ОБСЕ М.Сайдику о том, что Украину устраивают формулировки, согласованные советниками глав государств Нормандского формата в Минске 1 сентября 2019. Содержание формулировок неоднократно объяснял министр иностранных дел Украина В.Пристайко - там говорится о порядке применения решений "об особенностях..." к местным выборам в ОРДЛО на временной основе и на постоянной после", - сообщил Яременко.

При этом он отметил, что все остальное - "предмет для переговоров, результаты которых будут воплощаться в жизнь не изменениями в Конституцию, а законами Украины, принимает Верховная Рада Украины (что придает обществу возможность контроля за тем, что происходит)".

Также Яременко отметил, что "умным людям одинаково важно понимание общего направления и нюансов". "Общее направление - Украина движется в направлении прекращения кровопролития в Донбассе. Не поступаясь при этом ничем принципиальным - ни территориальной целостностью, ни суверенитетом, ни даже правом по-своему трактовать Минские договоренности", - отметил нардеп.



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Российские СМИ опубликовали письма от представителей Украины, РФ и боевиков "Л / ДНР" ( "отдельных районов Донецкой и Луганской областей»), в которых принимается формула Штайнмайера, опубликованные российской газетой "Коммерсантъ".

Также опубликовано письмо представителя ОБСЕ по Трехсторонний контактной группе Мартина Сайдик председателю ОБСЕ Мирославу Лайчаку.

Согласно письмам, стороны принимают текст, согласованный дипломатичними советниками глав государств и правительств Украины, ФРГ, Франции и РФ еще 11 сентября 2019 (так указано в тексте писем - ред.), по которому формула Штайнмайера якобы должна быть "имплементирована в украинское законодательство".

Источник: unn







