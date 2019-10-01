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Вчера, 18:48
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Украинская делегация подписала "формулу Штайнмайера", президент зовет на брифинг в 19.00

На заседании Трехсторонней контактной группы в Минске представитель Украины Леонид Кучма подписал документ с так называемой "формулой Штайнмайера". Об этом сообщает со ссылкой на множественные анонимные источники российское государственное информагентство "ТАСС", информирует Цензор.НЕТ.

"Леонид Кучма, представляющий на встрече официальный Киев, поставил подпись под документом, согласованным ранее советниками глав "нормандской четверки", - цитирует ТАСС слова одного из источников.

Информагентство утверждает, что подписи под документом поставили также представители России, ОБСЕ и так называемых "ДНР" и "ЛНР" (незаконные вооруженные формирования, удерживающие власть на временно неподконтрольной территории Донбасса. – Ред.).

"Все стороны подписали письма в адрес ОБСЕ с уведомлением, что каждая сторона поддерживает формулу и ее выполнение", - уточнили, по данным ТАСС, источники.

Российский "Интерфакс" также со ссылкой на источники сообщает, что контактная группа, кроме этого, согласовала условия разведения сил на двух пилотных участках на Донбассе. Обмен пленными при этом на встрече не обсуждался.

По словам источника "Интерфакса" в контактной группе, подписание "формулы Штайнмайера" создает предпосылки для саммита стран "нормандского формата".

Напомним, ранее Безсмертный опубликовал текст о реализации "формулы Штайнмайера" и призвал ни в коем случае его не подписывать, потому что это - ловушка и капитуляция; то же самое заявил Елисеев - подписать "формулу Штайнмайера" в редакции РФ - значит перестать бороться и капитулировать.

Источник: censor.net.ua



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