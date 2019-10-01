Болгария хочет получать российский газ в обход Украины

Болгария подписала контракт на строительство газопровода, который будет транспортировать российский газ из "Турецкого потока" в Европу в обход Украины. Газопровод, который в Болгарии называют "Балканским потоком", должен поставлять газ от границы Болгарии с Турцией до границы Болгарии с Сербией.

Контракт подписали газотранспортный оператор "Булгартрансгаз" и консорциум Arkad в составе итальянской Arkad ABB S.p.A. и саудовской Arkad Engineering & Construction Company. Стоимость сделки - 1,1 миллиарда евро.

Документ подписали после почти полугодовой тяжбы в Высшем административном суде Болгарии, после которого было разрешено строительство газопровода "Турецкий поток".

"Балканский поток" должен помочь прокачивать газ в Сербии, Венгрии и Австрии. Стороны планируют построить газопровод длиной в 474 километров.

Напомним, что "Газпром" завершил строительство двух ветвей морского газопровода "Турецкий поток" по дну Черного моря. Одна из этих ветвей должна поставлять газ на турецкий рынок, а другая - на европейское продолжение на территории Болгарии, Сербии и Венгрии.

Источник: unn







