Кабмин планирует закрыть 1000 предприятий, куда пойдут люди неизвестно

Кабинет Министров в течение 5 лет планирует приватизировать сотни госпредприятий и ликвидировать более тысячи. Об этом говорится в программе действий правительства, опубликованном на сайте Верховной Рады.

Программа предусматривает увеличение рентабельности активов (RoA) госпредприятий с 2,1% в 2018 году до 5% в 2024 году. Также планируется уменьшить долю государства в экономике до 5%.

"Мы будем способствовать развитию частного сектора, более производительного и эффективного, чем государственный. Для этого мы проведем приватизацию, которая позволит передать сотни субъектов хозяйствования эффективным собственникам, которые создадут новые рабочие места и ликвидируют коррупцию... Более тысячи неэффективных предприятий будут ликвидированы - государство больше не будет тратить средства налогоплательщиков на поддержку убыточных предприятий", - говорится в программе.

Для управления стратегическими госпредприятиями планируется создать Фонд национального благосостояния.

"Мы разработаем политику собственности с четким определением цели государственного владения и ключевых показателей эффективности деятельности для всех государственных предприятий. Мы корпоратизируем все государственные предприятия, осуществляющие коммерческую деятельность, путем преобразования их в акционерные общества", - говорится в документе.

Правительство также планирует привлечь инвесторов в государственные банки, чтобы уменьшить долю государства в банковском секторе с 50% до 20%.







