Немецкие СМИ назвали сумму помощи Германии в адрес Украины с 2014 года

Недипломатичная критика президента Украины в адрес европейских стран, прозвучавшая в телефонном разговоре между Зеленским и Трампом обидела Германию, которая отнюдь не была обязана оказывать Украине какую-либо помощь, но оказывала.

Естественно, мимо высказывания Зеленского, столь неожиданно обнародованого по требованию Конгресса США и по жалобе представителя американской разведки, не могла пройти и Германия.

Немецкие СМИ не прошли мимо критических высказываний президента Зеленского относительно недостаточной поддержки Украины опубликовав суммы выделенной помощи с начала конфликта в 2014 году.

В ночь на четверг и в четверг утром целый ряд немецких СМИ, среди которых Der Spiegel, Die Zeit, Focus, Süddeutsche Zeitung перепечатали данные, обнародованные агентством DPA.

По информации правительства Германии, только в рамках сотрудничества с целью содействия развитию Украины Берлин потратил 544 млн. евро.

В дополнение к ним Берлин выделил: 110 млн. евро гуманитарной помощи, финансовый кредит на 500 млн евро, 25 млн евро на меры по стабилизации ситуации в стране, около 200 млн. евро выплачены Киеву по каналам ЕС.

Утверждается, что по оценке Организации экономического сотрудничества и развития, по объемам выделенной помощи Германия является третьим по величине донором Украины после ЕС и США.

В правительстве Германии пока официально не комментировали заявления президента Зеленского, однако надо понимать, что подобные высказываня не способствуют укреплению двучсторонних соглашений.

Напомним, накануне Белый дом обнародовал текст телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, через который в США начали процедуру импичмента американского лидера.

В разговоре Трамп критиковал Германию, заявляя, что она ничего не делает для Украины, а Зеленский ему поддакивал. Зеленский также критиковал Париж и Берлин за недостаточные санкции в отношении России.

Позже Зеленский рассказал, что телефонный разговор с президентом США, в котором он критиковал ЕС, состоялся в сложный период ослабления санкций против РФ со стороны европейских стран, которые начались по причине того, что европейские страны никак не могли определить новую политику Украины.

Источник: Европейская правда