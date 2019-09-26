Немецкие СМИ назвали сумму помощи Германии в адрес Украины с 2014 года

Недипломатичная критика президента Украины в адрес европейских стран, прозвучавшая в телефонном разговоре между Зеленским и Трампом обидела Германию, которая отнюдь не была обязана оказывать Украине какую-либо помощь, но оказывала.
Естественно, мимо высказывания Зеленского, столь неожиданно обнародованого по требованию Конгресса США и по жалобе представителя американской разведки, не могла пройти и Германия.
Немецкие СМИ не прошли мимо критических высказываний президента Зеленского относительно недостаточной поддержки Украины опубликовав суммы выделенной помощи с начала конфликта в 2014 году.
В ночь на четверг и в четверг утром целый ряд немецких СМИ, среди которых Der Spiegel, Die Zeit, Focus, Süddeutsche Zeitung перепечатали данные, обнародованные агентством DPA.
По информации правительства Германии, только в рамках сотрудничества с целью содействия развитию Украины Берлин потратил 544 млн. евро.
В дополнение к ним Берлин выделил: 110 млн. евро гуманитарной помощи, финансовый кредит на 500 млн евро, 25 млн евро на меры по стабилизации ситуации в стране, около 200 млн. евро выплачены Киеву по каналам ЕС.
Утверждается, что по оценке Организации экономического сотрудничества и развития, по объемам выделенной помощи Германия является третьим по величине донором Украины после ЕС и США.
В правительстве Германии пока официально не комментировали заявления президента Зеленского, однако надо понимать, что подобные высказываня не способствуют укреплению двучсторонних соглашений.
В разговоре Трамп критиковал Германию, заявляя, что она ничего не делает для Украины, а Зеленский ему поддакивал. Зеленский также критиковал Париж и Берлин за недостаточные санкции в отношении России.
Позже Зеленский рассказал, что телефонный разговор с президентом США, в котором он критиковал ЕС, состоялся в сложный период ослабления санкций против РФ со стороны европейских стран, которые начались по причине того, что европейские страны никак не могли определить новую политику Украины.
Источник: Европейская правда