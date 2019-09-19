ВВП Украины растет, чтобы там не было: за год вырос на 4,6%

Валовой внутренний продукт во втором квартале текущего года вырос по сравнению со II кварталом 2018 года на 4,6%. Об этом сообщила Государственная служба статистики.

Согласно данным Госстата, реальный валовой внутренний продукт (ВВП) во II квартале 2019 по сравнению с предыдущим кварталом (с учетом сезонного фактора) увеличился на 1,6%, а по сравнению с II кварталом 2018 года - на 4,6%.

При этом в учреждении добавили, что номинальный ВВП составил 927 8 млрд грн, а ВВП в расчете на одного человека - 22 047 грн.

Напомним, в 2020 году прогнозируется ускорение роста ВВП до 3,3%.

Источник: ukrstat







