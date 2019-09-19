Курс валют

Новости

Все новости
Бизнес / Финансы
Вчера, 23:00
77
Версия для печати

ВВП Украины растет, чтобы там не было: за год вырос на 4,6%

Валовой внутренний продукт во втором квартале текущего года вырос по сравнению со II кварталом 2018 года на 4,6%. Об этом сообщила Государственная служба статистики.

Согласно данным Госстата, реальный валовой внутренний продукт (ВВП) во II квартале 2019 по сравнению с предыдущим кварталом (с учетом сезонного фактора) увеличился на 1,6%, а по сравнению с II кварталом 2018 года - на 4,6%.

При этом в учреждении добавили, что номинальный ВВП составил 927 8 млрд грн, а ВВП в расчете на одного человека - 22 047 грн.

Напомним, в 2020 году прогнозируется ускорение роста ВВП до 3,3%.

Источник: ukrstat



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Также по теме
ИНФОГРАФИКА
Вторая мировая восемьдесят лет спустя: новые цифры потерь. Инфографика
Самые распространенные виды взяток в Украине
Анализ запросов украинцев в интернете показал, что больше всего беспокоит жителей каждой области Украины
СМИ: жители ОРДЛО остаются без украинских пенсий
Долг Киева за электроэнергию составляет более 1 млрд грн
Лучшее за неделю
Мультимедиа
Мы обретаем своё кино: смотрите трейлер украинского экшена "Захар Беркут". Видео
Беспилотные тапочки и одеяло с климат-контролем: топ изобретений для быта. Видео
Медиафорум и Богдан. Что должны осознать украинские журналисты
На Донетчине прошел всеукраинский фестиваль греческой культуры Мега Юрты
Мы бессильны перед природой: "Дориан" уничтожил часть Багамских островов. Видео
Политика
Общество
Бизнес
Технологии
Спорт