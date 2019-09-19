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Бизнес / Транспорт
Вчера, 22:00
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Новый путь из варяг в греки: как соединить Балтийское и Черное море

Правительство Украины планирует соединить водным путем Черное и Балтийское море. Начались переговоры с официальным Минском и Варшавой по поводу проектирования и строительства новых континентальных водных магистралей. Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук на форуме YES-2019 в Киеве.

"У нас, кстати, также есть пару амбициозных инфраструктурных проектов, о которых мы уже начинаем коммуницировать. Нам нужно попытаться совместить водным путем, например, Балтийское и Черное море. Это абсолютно реально", - заявил он в ответ на вопрос о том, что Украина противопоставит гибридной угрозе со стороны Кремля в транспортной и энергетической отрасли, в частности, чем официальный Киев ответит на российский "Северный поток-2".

Для этого, по его словам, следует «договориться с Беларусью и Польшей".

"Для того чтобы с ними договориться нужно выстраивать конструктивные отношения. Мы уже это начали делать", - добавил Гончарук.

Источник: espreso



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