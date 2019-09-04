Украина окончательно рассчиталась с МВФ по программе stand-by

Страна окончательно рассчиталась с Международным валютным фондом по программе stand-by, начатой ​​в 2014 году. Об этом сообщили в Нацбанке Украины, передает УНН.

По информации НБУ, последний платеж составлял 156 400 000 долларов США в эквиваленте.

Напомним, во время визита миссии МВФ в Украину секретарь СНБО Александр Данилюк заявил, что текущая программа сотрудничества Украины и Международного валютного фонда Stand-by остается в силе.

Также напомним, глава Совета НБУ Данилишин заявлял, что новую программу с МВФ можно ожидать не раньше сентября-октября.

В то же время новый Кабмин считает, что эта программа будет последней, потому что через 3-4 года Украина уже сможет обходиться без заимствований от МВФ и будет полностью самодостаточной финансово.

Источник: unn







