НАСА представляет корабль, который сможет спасти планету от астероида

Миссия - спасти планету: НАСА и Европейское космическое агентство готовят корабли для уничтожения астероидов, угрожающих планете. Представят корабль для сбивания астероидов на следующей неделе в Риме.

Он должен быть запущен летом 2021-го. Первую цель - часть астероида Дидимоса планируют сбить 2022-го и исследовать его остатки.

Астероид находится между Землей и Марсом. Его диаметр - 160 м.

Космические агентства создают корабли с целью сбивать астероиды, которые в будущем будут угрожать планете.

Напомним Земли угрожают десятки астероидов, вращающихся вокруг Солнца и периодически проходят мимо нашей планеты. В прошлом атероиды неоднократно падали на поверхность Земли, что имело ужасные последствия.

Источник: gazeta







