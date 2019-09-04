Курс валют

Новости

Все новости
Технологии / Космос
Вчера, 19:00
43
Версия для печати

НАСА представляет корабль, который сможет спасти планету от астероида

Миссия - спасти планету: НАСА и Европейское космическое агентство готовят корабли для уничтожения астероидов, угрожающих планете. Представят корабль для сбивания астероидов на следующей неделе в Риме.

Он должен быть запущен летом 2021-го. Первую цель - часть астероида Дидимоса планируют сбить 2022-го и исследовать его остатки.

Астероид находится между Землей и Марсом. Его диаметр - 160 м.

Космические агентства создают корабли с целью сбивать астероиды, которые в будущем будут угрожать планете.

Напомним Земли угрожают десятки астероидов, вращающихся вокруг Солнца и периодически проходят мимо нашей планеты. В прошлом атероиды неоднократно падали на поверхность Земли, что имело ужасные последствия.

Источник: gazeta



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Также по теме
ИНФОГРАФИКА
Вторая мировая восемьдесят лет спустя: новые цифры потерь. Инфографика
Самые распространенные виды взяток в Украине
Анализ запросов украинцев в интернете показал, что больше всего беспокоит жителей каждой области Украины
СМИ: жители ОРДЛО остаются без украинских пенсий
Долг Киева за электроэнергию составляет более 1 млрд грн
Лучшее за неделю
Мультимедиа
Мы бессильны перед природой: "Дориан" уничтожил часть Багамских островов. Видео
Украинская «Стугна» против вражеской бронетехники. Видео
Дрогобычская трагедия: дом превратился в могилу. Фото
Река Днепр умирает, экологи говорят о катастрофе. Видео
«Мы живем во время, похожее на период 300 лет назад» - режиссер о Полтавской битве. Видео
Политика
Общество
Бизнес
Технологии
Спорт