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Вчера, 23:00
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Как дома заварить классный кофе: рецепт №6

Альтернативными методами заваривания кофе принято называть все те, что не требуют использования эспрессо-машины — самого известного приспособления для приготовления кофе в мире на настоящий момент.

Прежде всего, вам понадобятся: кофемолка (ножевая или зерновая); вода правильной температуры (96-97 градусов); хороший кофе свежей обжарки; качественные фильтры (бумажные, металлические или нейлоновые); чайник для заваривания; весы; устройства для заваривания (в зависимости от способа приготовления).


Джезва (или турка)

Крепкий и густой кофе из джезвы всегда отличается особым ароматом. А сам метод приготовления — это не просто процесс, а настоящий ритуал и традиция.


Способ приготовления


Шаг 1: перед варкой джезву необходимо немного подогреть, ополоснув ее кипятком или подержав на пару несколько секунд. Огонь не должен быть сильным.

Шаг 2: две чайные ложки измельченного кофе засыпьте в турку равномерным и плотным слоем.

Шаг 3: залейте очищенную питьевую воду, обязательно перемешивая венчиком или ложечкой.

Шаг 4: варите на очень маленьком огне, это долго, но оно того стоит.

Шаг 5: до кипения не доводим, как только кофе начнет подниматься, напиток нужно будет еще раз перемешать, подержать на огне несколько секунд и сразу же снимать. Нельзя, чтобы кофе переварился.

Шаг 6: можно повторить процедуру нагревания, опять до начала формирования пены.

Шаг 7: после снимаем напиток и оставляем на три минуты, ведь в это время еще продолжает готовиться. И только после этого ваш напиток готов!

Источник: gloss



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