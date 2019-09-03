Рада принимает законы и отправляет их в КС: что предпочтут судьи?

Зеленский хочет поскорее принять запланированные законы, потому что у него есть опасения: депутаты-слуги вдруг очнутся и начнут принимать собственные решения.
Закон о снятии депутатской неприкосновенности в КС уже отправили. Сегодня, 3 сентября, также отправят:
- об отмене адвокатской монополии (№1013),
- о праве Президента увольнять и назначать глав НАБУ и ГБР (№1014),
- о законодательной инициативе народа (№1015),
- об уполномоченных ВР (№1016),
- об уменьшении конституционного состава ВР (№1017),
- об основаниях досрочного прекращения полномочий народного депутата (№1027),
- о вспомогательных органах Верховной Рады (№1028)
Все эти законопроекты рассмотрены и рекомендованы к внесению в повестку дня в комитетах, которые заседали накануне сессии, что является прямым нарушением регламента, что прописан в Конституции: комитеты должны работать исключительно во время сессии. Депутаты от партии "Слуга народа" на это нарушение пошли сознательно. В кулуарах (и на трибуне в сессионном зале) они охотно комментируют, что не позволят каким-то там процедурным вопросам помешать им выполнить то, что запланировано.
Нарушений вообще много.
Например, все упомянутые законы не прошли экспертизу в антикоррупционном комитете.
Оппозиционеры заявляют о том, что сущность распечатанных и рекомендованных к голосованию законов не совпадает с их названием, что они - популистские, сырые, нелогичные, юридически безграмотные, "бездарно написанные новеллы", которые прямо противоречат Конституции. Некоторые, грустно шутя, напоминают, что бывает при превышении скорости...
Но...
Но в сессионном зале все происходит по одной простой схеме.
Всё вносится в повестку дня силами "слуг". Всё обсуждается. Все высказываются. Опытные депутаты предостерегают о неприемлемости нарушений, непродуманности и излишней скорости, которая не позволяет осознать происходящее. Всех вежливо выслушивают. Всем вежливо дают договорить, если не уложились в регламент. Никто не вступает в дискуссии. И голосуют. И отправляют проголосованное на рассмотрение в Конституционный суд.
А кто сомневается, что КС снова, как в случае с решением о конституционности роспуска Рады, не примет, как они тогда объяснили, политического решения?
А все же понимают, что "политическое" - не эквивалент понятия "правосудное", "правовое" или "демократическое" и даже просто "логическое"?
К тому же, речь вообще не идет о направлении принятых законопроектов на экспертизу в Венецианскую комиссию, которая рассматривает их соответствие европейскому и международному законодательству и, в случае необходимости, дает советы к адаптации того, что этому законодательству не отвечает. Это нужно, потому что Украина взяла на себя обязательства прислушиваться к этому институту. Ведь мы идем в Европу. Потому что они же нас без такой адаптации, в лучшем случае, не поймут.
Итак - как вывод
Все делается показательно в спешке. Запланировано - как можно быстрее.
А эта спешка - имеет свои причины.
И они просты: успеть сконцентрировать власть в одних руках, пока все не оправились и не начали думать.
"Слугам" - хуже. Даже если они "оправятся", у них нет "люфта", они должны подчиняться человеку, чьим именем попали в Раду, и который сидит напротив них, когда они принимают якобы личные решения относительно голосования.
А вот почему свои голоса добавляют к "слугам", чтобы в сумме иметь 300 конституционных, другие депутаты - это большой вопрос. Вопрос в мотивах, целях и, возможно, в суммах поощрений...
P.S.
Они там определяют нашу судьбу, а мы - смотрим.
Кто - радуется, кто ужасается.
Большинство и не смотрит.
Кому-то - не интересно. Кто-то - ничего не понимает. А кто-то - просто не хочет лишний раз волноваться. Но...
Но волноваться все равно рано или поздно придется... Так что готовиться к этому нужно уже сейчас...
Да, речь все о той же соломке, чтобы подстелить.
Запаслись уже?
Константин Кузьменко, Киев
Напомним:
окончательное утверждение Радой обсуждённых сейчас законов возможно лишь после экспертизы в Конституционном суде. Это будет через три-четыре месяца. То есть: ничего ещё не решено. Всё только начинается.