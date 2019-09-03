Рада принимает законы и отправляет их в КС: что предпочтут судьи?

Зеленский хочет поскорее принять запланированные законы, потому что у него есть опасения: депутаты-слуги вдруг очнутся и начнут принимать собственные решения.

Закон о снятии депутатской неприкосновенности в КС уже отправили. Сегодня, 3 сентября, также отправят:

об отмене адвокатской монополии (№1013),

о праве Президента увольнять и назначать глав НАБУ и ГБР (№1014),

о законодательной инициативе народа (№1015),

об уполномоченных ВР (№1016),

об уменьшении конституционного состава ВР (№1017),

об основаниях досрочного прекращения полномочий народного депутата (№1027),

о вспомогательных органах Верховной Рады (№1028)

Все эти законопроекты рассмотрены и рекомендованы к внесению в повестку дня в комитетах, которые заседали накануне сессии, что является прямым нарушением регламента, что прописан в Конституции: комитеты должны работать исключительно во время сессии. Депутаты от партии "Слуга народа" на это нарушение пошли сознательно. В кулуарах (и на трибуне в сессионном зале) они охотно комментируют, что не позволят каким-то там процедурным вопросам помешать им выполнить то, что запланировано.

Нарушений вообще много.

Например, все упомянутые законы не прошли экспертизу в антикоррупционном комитете.

Оппозиционеры заявляют о том, что сущность распечатанных и рекомендованных к голосованию законов не совпадает с их названием, что они - популистские, сырые, нелогичные, юридически безграмотные, "бездарно написанные новеллы", которые прямо противоречат Конституции. Некоторые, грустно шутя, напоминают, что бывает при превышении скорости...

Но...

Но в сессионном зале все происходит по одной простой схеме.

Всё вносится в повестку дня силами "слуг". Всё обсуждается. Все высказываются. Опытные депутаты предостерегают о неприемлемости нарушений, непродуманности и излишней скорости, которая не позволяет осознать происходящее. Всех вежливо выслушивают. Всем вежливо дают договорить, если не уложились в регламент. Никто не вступает в дискуссии. И голосуют. И отправляют проголосованное на рассмотрение в Конституционный суд.

А кто сомневается, что КС снова, как в случае с решением о конституционности роспуска Рады, не примет, как они тогда объяснили, политического решения?

А все же понимают, что "политическое" - не эквивалент понятия "правосудное", "правовое" или "демократическое" и даже просто "логическое"?

К тому же, речь вообще не идет о направлении принятых законопроектов на экспертизу в Венецианскую комиссию, которая рассматривает их соответствие европейскому и международному законодательству и, в случае необходимости, дает советы к адаптации того, что этому законодательству не отвечает. Это нужно, потому что Украина взяла на себя обязательства прислушиваться к этому институту. Ведь мы идем в Европу. Потому что они же нас без такой адаптации, в лучшем случае, не поймут.

Итак - как вывод

Все делается показательно в спешке. Запланировано - как можно быстрее.

А эта спешка - имеет свои причины.

И они просты: успеть сконцентрировать власть в одних руках, пока все не оправились и не начали думать.

"Слугам" - хуже. Даже если они "оправятся", у них нет "люфта", они должны подчиняться человеку, чьим именем попали в Раду, и который сидит напротив них, когда они принимают якобы личные решения относительно голосования.

А вот почему свои голоса добавляют к "слугам", чтобы в сумме иметь 300 конституционных, другие депутаты - это большой вопрос. Вопрос в мотивах, целях и, возможно, в суммах поощрений...

P.S.

Они там определяют нашу судьбу, а мы - смотрим.

Кто - радуется, кто ужасается.

Большинство и не смотрит.

Кому-то - не интересно. Кто-то - ничего не понимает. А кто-то - просто не хочет лишний раз волноваться. Но...

Но волноваться все равно рано или поздно придется... Так что готовиться к этому нужно уже сейчас...

Да, речь все о той же соломке, чтобы подстелить.

Запаслись уже?

Константин Кузьменко, Киев





Напомним:

окончательное утверждение Радой обсуждённых сейчас законов возможно лишь после экспертизы в Конституционном суде. Это будет через три-четыре месяца. То есть: ничего ещё не решено. Всё только начинается.







