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Как дома заварить классный кофе: рецепт №5

Альтернативными методами заваривания кофе принято называть все те, что не требуют использования эспрессо-машины — самого известного приспособления для приготовления кофе в мире на настоящий момент.

Прежде всего, вам понадобятся: кофемолка (ножевая или зерновая); вода правильной температуры (96-97 градусов); хороший кофе свежей обжарки; качественные фильтры (бумажные, металлические или нейлоновые); чайник для заваривания; весы; устройства для заваривания (в зависимости от способа приготовления).


Калита

Напиток, приготовленный таким способом получается чайным и компотным.


Способ приготовления

Шаг 1: вставьте фильтр и смочите водой.

Шаг 2: внутрь насыпьте две с половиной столовых ложки кофе внутрь.

Шаг 3: в первый раз залейте воду по уровень кофе. Подождите пока она уйдет.

Шаг 4: теперь налейте воды на полсантиметра выше уровня кофе. Подождите пока вода уйдет.

Повторите процедуру еще 5 раз.


(Продолжение будет!)

Источник: gloss



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