Как дома заварить классный кофе: рецепт №4

Альтернативными методами заваривания кофе принято называть все те, что не требуют использования эспрессо-машины — самого известного приспособления для приготовления кофе в мире на настоящий момент.

Прежде всего, вам понадобятся: кофемолка (ножевая или зерновая); вода правильной температуры (96-97 градусов); хороший кофе свежей обжарки; качественные фильтры (бумажные, металлические или нейлоновые); чайник для заваривания; весы; устройства для заваривания (в зависимости от способа приготовления).



V60 (также известен, как пуровер или харио)

При таком методе напиток готовится капельным способом. А по вкусу кофе получается более чайным. Довольно часто V60 называют кофейной церемонией, благодаря сходству процесса заваривания с чайной церемонией.



Способ приготовления

Шаг 1: согните фильтр по линии сгиба и поместите в воронку.

Шаг 2: смочите фильтр теплой или горячей водой, после слейте ее.

Шаг 3: засыпьте внутрь две с половиной столовых ложки кофе с небольшой горкой (18 граммов).

Шаг 4: начинайте вливать воду. Первое вливание отличается от всех остальных — необходимо не очень большой струей налить воду так, чтобы смочить весь кофе (около 40 миллилитров). После подождите, пока вся вода уйдёт.

Шаг 5: налейте столько воды, чтобы она была примерно на сантиметр выше слоя кофе (около 50 миллилитров). Подождите, пока вся вода уйдёт, и повторите этой водой ещё пять раз. Когда вся вода прокапает, уберите воронку с фильтром — ваш кофе готов.

(Продолжение будет!)

Источник: gloss







