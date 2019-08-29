Без обсуждения: формальный парламент, формальный регламент, формальный Кабмин

В девять вечера в четверг страна получила новый Кабмин. Правда, не все лица в нем новые, но не это важно. Важнее то, что "слуги" снова нас "сделали".

Почему "сделали"? Потому что под суровым надзором президента, который, как кукловод, со своего места руководил действом, исполнили задуманное, нисколько не считаясь ни с чьим другим мнением.

Оппозиции дали возможность высказаться, однако никак не отреагировали на гневные/взволнованные/эмоциональные и прочие просьбы/требования/предостережения.

Работали под формулу - "без обсуждения". Если кто-то там с галерки слишком громко возмущался, ему давали минуту поговорить. Иногда Разумков хладнокровно/формально отвечал на крик возмущения. И снова, как робот, переходил к запланированному. Никаких споров/разговоров/выяснений. Молча: выслушали и сделали по-своему.

Ну, да: асфальтовый каток. И в асфальт педантично закатывается регламент, конституционные права, здравый смысл и простая человеческая логика.

В общем, парламентская оппозиционная "галерка" уже поняла, что нет никакого смысла рвать глотку и душу, без них легко обходятся, они просто не нужны. Даже как статисты.

Да, "слуги" отвечают на вопросы журналистов, но - как! Формально все их ответы сводятся к невозмутимо-циничному: мы обо всем договорились, наша фракция все обсудила, мы знаем, как и за что мы голосуем, нам не нужно обсуждение в сессионном зале, нужно меньше политики, а больше менеджмента.

Вот в этом и секрет: меньше политики, больше менеджмента. Причем менеджмент - вовсе не политический. Он корпоративно-предпринимательский.

И совершенно ясно: теперь все решения принимаются не в парламенте, а на Банковой. В парламенте только формально соблюдается формальный регламент. Но и это будет до момента, когда этот регламент формально не сменят на что-то иное.

Новые депутаты и министры чем-то неуловимо напоминают персонажей из фантастических триллеров. На первый взгляд все с ними в порядке, они нормальны и функциональны. Но на самом деле - это ДРУГИЕ, это - инопланетяне. Одним словом - ЧУЖИЕ. И чуждые.

Сегодня, в четверг, они собираются принимать свои инопланетные решения до глубокой ночи. Чтобы завтра граждане Украины проснулась в другой стране.

Народ пока еще шутит, придумывает какие-то мемы, что-то обсуждает, занимается своими рутинными делами, не осознавая, что всё-всё уже иное... Лучше или хуже? А Зе его знает!

Если завтра у нас еще будет возможность что-то анализировать - поговорим.

Константин Кузьменко, Киев

