Как дома заварить классный кофе: рецепт №3

Альтернативными методами заваривания кофе принято называть все те, что не требуют использования эспрессо-машины — самого известного приспособления для приготовления кофе в мире на настоящий момент.

Прежде всего, вам понадобятся: кофемолка (ножевая или зерновая); вода правильной температуры (96-97 градусов); хороший кофе свежей обжарки; качественные фильтры (бумажные, металлические или нейлоновые); чайник для заваривания; весы; устройства для заваривания (в зависимости от способа приготовления).



Кемекс

Кемекс особенно удобен тем, что имеет колбу, в которую скапывает напиток, и может сварить кофе на несколько человек сразу.

Кофе, приготовленный в кемексе, обладает чистым фруктовым вкусом. Но в целом, кемекс, пуровер и калита практически не отличаются по вкусовым качествам.



Способ приготовления

Шаг 1: поместите в воронку предварительно согнутый по линии фильтр.

Шаг 2: смочите фильтр теплой или горячей водой, после слейте ее.

Шаг 3: засыпьте внутрь две с половиной столовых ложки кофе с небольшой горкой (18 граммов).

Шаг 4: тонкой равномерной струей постепенно залейте 300 миллилитров воды, поддерживая уровень по половину воронки.

(Продолжение будет!)

Источник: gloss







