Если все пойдет прахом - есть куда бежать: недалеко найдены две землеподобные планеты

Астрономы нашли неподалеку от Земли две потенциально пригодные для жизни планеты земного типа, расположенные в так называемом поясе жизни, поэтому на их поверхности может существовать жидкая вода, а значит - и жизнь.

Планеты найдены за 12,5 световых лет от Земли, они вращаются вокруг Звезды Тигарден в созвездии Овен, в том же космическом районе галактики, что и наша Солнечная система. Как пишет Newsweek, это десятая и одиннадцатая планеты, которые были обнаружены в рамках международного проекта сотрудничества, запущенного в 2016 году и нацеленного на поиски землеподобных миров вокруг ближайших звезд.

Ученые использовали ряд инструментов для исследования космоса, разбросанных по всему миру. Среди них CARMENES в Обсерватории Калар-Альто и Muscat2 телескопа «Карлос Санчес» в Испании, а также обсерваторию Лас-Камбрес в Калифорнии, США.

Звезда Тигарден в созвездии Овен была открыта в 2003 году. Это - красный карлик. Она относительно холодная и небольшая. Ее масса составляет всего лишь десятую часть от массы Солнца. А температура на поверхности достигает лишь 2704 градусов по Цельсию (на поверхности Солнца - около 6000). В космических масштабах она расположена относительно близко к Земле. Однако, заметить ее было трудно из-за тусклости. Ученые пристально следили за звездой, чтобы найти доказательств, которые бы указывали на существование планет вблизи нее.

«Мы наблюдали за звездой три года, фиксируя изменения в ее скорости», - сказал один из авторов исследования из Университета Геттингена.

Данные, собранные за это время, указывают на присутствие у звезды двух планет, немного больших, чем Земля по размеру. Их орбита расположена в так называемой «зоне жизни». Этим термином ученые называют регион на расстоянии от горячей звезды, в котором может существовать жидкая вода. А это ключевой компонент для возникновения жизни в том виде, в котором оно известно человечеству.

«Вполне вероятно, что две планеты входят в большую систему», - сказал другой соавтор исследования Стефан Драйцлер.

В общем, нам уже есть куда бежать, если Земля станет непригодной для жизни благодаря нашему разгильдяйству...

Источник: УНИАН







