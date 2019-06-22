Польша готова объединить газотранспортную систему с Украиной: что думает команда Зе - неизвестно

Польша готова объединить свою газовую систему с украинской с помощью интерконнектора в Германовицах, сообщил представитель польского правительства по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский.

“Мы готовы в случае необходимости запустить газопровод, который соединит польскую систему с украинской в Германовицах. Его пропускная способность составляет 2 млрд куб. м. Это не много, но когда украинцам нужна срочная помощь, мы готовы ее оказать”, — заявил Наимский.

По его словам, пока “с украинской стороны нет решения построить интерконнектор с пунктом в Германовицах и первое хранилище в Украине, мы ждем этого, и, возможно, новые власти в Украине будут стремиться ускорить процесс”.

При этом Наимский отметил, что польское правительство будет расширять свою газовую систему в этом направлении в любом случае.

Польская энергетическая компания PGNiG поставляет газ украинским потребителям с августа 2016 года. В прошлом году PGNiG и украинская ERU (Energy resources of Ukraine) договорились о поставках “Укртансгазу” более 200 млн кубометров природного газа в период с октября 2018 по май 2019 года.

Источник: ukrrudprom



