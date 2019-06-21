В Украине еще есть 500 краснокнижных рысей, их надо сохранить

Всемирный фонд дикой природы запустил в Украине масштабную природоохранную программу "Спасем рысь". Комплекс мер должен обезопасить и защитить рысь евразийскую - самую крупную кошку Европы, которая живет и на территории Украины.

В течение 2019-2022 годов будет происходить сбор данных о состоянии и численности рыси в Карпатах и ​​на Полесье. К тому же разработают национальный план действий по сохранению вида с привлечением украинских и иностранных зоологов, а также Минэкологии Украины. В то же время продлится информационная работа с общественностью, в частности с местными жителями, туристами и охотниками.

Рыси занесены в Красную книгу Украины: по последним данным на территории нашей страны насчитывается около пятисот особей этого вида. В рамках новой программы к концу 2019 должна появиться обновленная информация о популяции дикой кошки в нашей стране.

Источник: uain.press



