Украинские львята отправились восстанавливать популяцию в Южной Африке

Пять львят из Бердянского зоопарка "Сафари-парк" отправили в Южную Африку. Вскоре малыши, четыре девочки и мальчик, вернутся на историческую родину, чтобы помочь восстановить популяцию, пишет Укринформ.

Хич, Белла, Красавица, Буба и Руда родились полтора года назад, и сейчас они сформировали прайд. На новом месте они будут жить в специальном реабилитационном центре.

В прошлом году волонтеры организации "Лорен а Ентли" в Украине забрали четырех львов. Таким образом они пытаются восстановить популяцию хищников, ведь из-за браконьерства и эпидемии их осталось совсем мало.

В этом году руководство зоопарка предлагало отдать 11 львов, впрочем, пока не для всех в южноафриканском центре найдется свободный вольер. Шесть хищников волонтеры заберут позже. В организации мечтают забрать животных из всех зоопарков, впрочем пока это невозможно.

В реабилитационном центре львов обеспечат едой и будут тщательно ухаживать за ними.

Источник: ukrinform







