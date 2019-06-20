Все вполне конституционно, сказал суд, новая Рада будет, вопрос в коалиции

Социологи чуть ли не ежедневно измеряют и публикуют рейтинги, изводя народ вопросом: а если бы вы голосовали уже сейчас? Но важнее то, как эти рейтинги реализуются в уже избранной Раде и как будет формироваться коалиция.

Кто бы сомневался в том, что Конституционный суд у нас выносит... э-э-э... политические решения! Вначале устраивают шоу с открытыми заседаниями, во время которых бросают народу привлекательный такой, законно-правосудный, кусочек "мяса на ниточке", а потом, в закрытом режиме все решают, как всегда...

В общем, указ нового президента, естественно, вполне конституционный, и новой Раде быть уже в июле!

Теперь вопрос в том, как же будет формироваться новая честная коалиция.

У Зеленского мечтают о таком количестве мест, что ни с кем договариваться будет не нужно, потому что своих штыков хватит.

Паникеры кричат о возможной узурпации власти. Запад предостерегает от попыток такой узурпации. А информированные скептики предлагают просто взять и посчитать перспективы.

И ведь вполне занятная выходит арифметика.

Судите сами.

Для коалиции нужно 226 голосов. По партийным спискам избирается 225 депутатов.

Если даже "Слуга народа" по партийным спискам и по квотам получит 50 с копейками процентов, это будет всего 110-130 мест. Остальное придется добирать из своих мажоритарщиков и с помощью партнеров, с которыми "слуги" захотят войти в коалицию.

На мажоритарном фронте избирается тоже 225 депутатов, и тут будут смертельные бои, потому что зарегистрировано, примерно, три кандидата на одно депутатское кресло. По прогнозам, "слуги" вряд ли смогут отвоевать больше 30-40 мест.

В сумме это может дать "слугам" примерно 140-170 мест. То есть, для коалиции нужно будет найти еще не менее 60 голосов.

Это означает, что без партнеров не обойтись. Вопрос - что это будут за партнеры.

От Бойко, Тимошенко и Порошенко Зеленский уже открестился (хотя передумать всегда можно!)

Теперь ходят слухи, что возможен договор с Вакарчуком. Но его голосов тоже может не хватить. Да и неясно, пойдет ли в коалицию "Голос" или захочет быть самостоятельным игроком.

И кто же тогда поддержит молодых и рьяных "слуг" народа, которые, впрочем, уже вовсю договариваются с олигархами о разделе пирога власти и финансовых потоков (иначе зачем Зе встречался с Ахметовым и прочими)?

Смешко или Ляшко, пожалуй, для Зеленского мало чем отличаются от Порошенко и Тимошенко - старые и токсичные.

Если вдруг пройдут объединенные националисты, предположение, что Зеленский захочет и сможет договориться с Ярошем - вообще фантастика.

Что же остается нашему президенту, который любит купаться в фонтанах и не желает посещать военные акции?

Видимо, пойти по уже проторенному пути: нарушить свои же обещания и планы. То есть - договариваться либо с Бойко, либо с Порошенко/Тимошенко, либо с не менее пророссийским, чем Бойко, "оппозиционером" Мураевым, политсила которого тоже на грани прохождения в Раду. И вот тогда уже будет не до смеха.

Ирина Шевченко, Харьков







