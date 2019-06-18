Египет готовится к беспорядкам: во время суда умер экс-президент Мурси

Министерство внутренних дел Египта объявило режим особого положения в стране, сообщает Анадолу. Отмечается, что чрезвычайные меры связаны со смертью бывшего президента страны Мухаммеда Мурси.

По всей территории Египта несут службу дополнительные наряды полиции. Отпуска всех сотрудников правоохранительных органов аннулированы, повышенны меры безопасности в государственных и частных структурах, у церквей и мечетей.

Как сообщалось, бывший президент Египта Мухаммед Мурси умер во время суда в Каире в понедельник. В организации "Братья-мусульмане" заявили, что смерть бывшего президента Египта была полноценным убийством и призвали сторонников прийти на похороны.

Источник: zakyiv







