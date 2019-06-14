Готов защищать Украину с автоматом: Саакашвили стал на учет в военкомате

Бывший президент Грузии и глава Одесской облгосадминистрации Михеил Саакашвили стал на учет в военном комиссариате, передает NewsOboz. На фотографиях Саакашвили осматривает лор и невропатолог.

"Прошел медицинскую комиссию и встал на воинский учет в Святошинском военкомате. Здоровье отличное, годен к военной службе, поэтому готов с оружием в руках защищать Украину. Очень приятный и отзывчивый медперсонал, который работает в не очень хороших условиях. Военкоматам и их сотрудником нужно резко увеличить финансирование", - написал Саакашвили.

13 июня "Рух нових сил" Михеила Саакашвили представил список кандидатов на выборы в Верховную Раду.

Бывший президент Грузии также планирует баллотироваться.

Источник: newsoboz



