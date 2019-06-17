Создать новую ракету-носитель вместе планируют специалисты Украины и Польши

Государственное предприятие Конструкторское бюро "Южное" имени Янгеля наращивает сотрудничество со странами в ЕС в области создания перспективной ракетно-космической техники и продолжает переговоры с Польшей о создании новой европейской ракеты-носителя легкого класса, сообщил гендиректор КБ Александр Дегтярев, передает "Интерфакс-Украина".

По его словам, речь идет о "возможности сотрудничества в области создания ракет малого класса", которые пользуются спросом на мировом рынке пусковых услуг.

Сейчас "Южное" "отрабатывает планы сотрудничества с несколькими европейскими странами". Среди потенциальных европейских партнеров Дегтярев выделил Польшу, которая ранее выразила интерес к совместному с Украиной созданию новой европейской ракеты-носителя легкого класса. "Диалог идет", - сказал он.

"Пока есть теоретическая поддержка ESA (Европейское космическое агентство - Ред.), потому что мы не члены ESA, а только рассматриваем эту возможность", - добавил он.

Дегтярев отметил, что сегодня КБ остается экспортно-ориентированным предприятием: "В 2018 году в общем бюджете предприятия 99% составил экспорт", - сказал он, уточнив: доля экспорта в интересах стран ЕС составила в пределах 10%.

"Южное" - ведущий научный центр Украины, владеющий передовыми космическими технологиями, известный в мире разработчик ракетно-космической техники.

Источник: eurointegration







