Искусственный интеллект уже создает "фейковые новости будущего"

В сети появилось видео, на котором якобы Марк Цукерберг сидит перед камерой и рассказывает о контроле над будущим людей. Выглядит, будто видео настоящее: голос несколько похож на голос Цукерберга, а мимика и движения губ совпадают со словами, которые он говорит.

"Представьте на секунду: один человек контролирует похищенные данные миллиардов людей. Все их секреты, их жизнь и их будущее", - звучит в видео.

Издание Motherboard замечает, что особенно реалистичным видео выглядит, если смотреть его без звука.

Цукерберг вынужден был извиниться перед зрителями за этот розыгрыш, потому что в действительности это видео - фейковое. Его сгенерировал искусственный интеллект, который ранее подобным образом генерировал фейковые видеообращения других известных людей, в частности, Барака Обамы и Дональда Трампа.

Авторы видео - группа художников, которые заявляют, что таким образом критически осмысливают технологии, которые могут стать новой формой пропаганды.

В последние годы в сети все чаще звучат опасения о возможностях искусственного интеллекта в создании фейковых новостей.

Критики отмечают, что уже сегодня некоторые фейковые видео не всегда просто отличить от настоящих, а в будущем - вместе с развитием технологий - их реалистичность может становиться все больше.

Источник: ВВС



