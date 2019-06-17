В селе Ивановка Одесской области загадочно исчезла 11-летняя девочка

Дашу Лукьяненко не могут найти в Одесской области уже пятые сутки. Она загадочно и трагично исчезла среди бела дня в родном поселке Ивановка, говорится в ТСН.Тиждень. Девочку ищут полтысячи человек.

В четверг, примерно в два часа дня, Даша ушла от рынка, где торгует ее мама, в школу на танцевальный кружок. И не вернулась. Уже в девять вечера родители позвонили в полицию. Правоохранители поднялись по тревоге. Девочку круглосуточно ищут полтысячи людей: полиция, Нацгвардия, кинологи, спасатели, волонтеры, водолазы и пилоты.

Поиски продолжаются, атмосфера в селе все более удручающая. Люди очень устали от неопределенности и жары, но все равно никто не опускает рук. Практически без отдыха волонтеры работают на палящем солнце. В поселке развернулась поисковая группа общественной организации "Лучшие люди Одессы". Они имеют опыт в розыске людей, прежде всего - детей.

На сегодня известно, что именно возле базара ее в последний раз сняла камера видеонаблюдения. Девочка шла короткой дорогой - обычной улицей поселка. Расстояние - максимум километр. В девять вечера, когда обеспокоены родители начали звонить ребенку, ее телефон уже был выключен. Тогда родители начали обзванивать ее подруг. И оказалось, что на танцах девочки не было. Она на кружок не дошла. Родители позвонили в полицию. Старшая сестра Дарьи говорит - ссор в семье не было, и от матери девочка шла в хорошем настроении.

Радиус поисков сейчас уже больше 20 километров. Накануне участники поисковой операции добрались до четырех близлежащих населенных пунктов. Но центральная точка поисков до сих пор - на поселковой улице в трехстах метрах от рынка. Предполагают, что именно здесь Дарья и исчезла. Жители двух ближайших домов примерно в то время, когда девочка должна была проходить здесь, услышали крик. На этом же месте теряет следует и поисковая собака. Все напоминает какое-то мгновенное похищение.

"Девушки говорят, что они подошли уже к старому саду, обернулись, а ее уже нет, хотя она сзади шла. То есть, ее перестали видеть на этом промежутке", - рассказывают на месте поиска.

"Истерический был такой крик, на который нельзя было не обратить внимания. Так кричат ​​только при таких каких-то тяжких ситуациях, это был крик ужаса", - говорит жительница Ивановки Валентина Коренная.

Дед Анатолий услышал крик. Говорит, думал, что на ребенка напали бездомные собаки. Бросился на помощь. Но, когда прибежал на улицу, там было пусто и тихо.

"Подходит к самой дороге, никого нет. Ну там я уже остановился и начал внимательно смотреть кусты, проверил заброшенный дом, напротив. В этом доме ни один кустик не поврежден. Крик был непрерывный, где с минуту", - рассказывает Анатолий Александрович.

Односельчане и в школе о ребенке и его семье говорят только хорошее. Дарья - очень позитивный ребенок, хорошо учится, староста класса.

Приметы Даши: на вид девочке 11-13 лет, ростом около 140 сантиметров, худощавая, волосы, карие глаза. Одета в белую футболку с рисунком розового фламинго, светло-розовые шорты, черные босоножки, при себе имела сумочку с разноцветными блестками. Полиция, хотя и задействовала огромные силы, ход поисков не комментирует.

Источник: ТСН







