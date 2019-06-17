На спутнике Юпитера Европе вполне можно сварить суп: соли предостаточно

Планетологи пришли к выводу, что на Европе есть залежи обычной поваренной соли. В этом их убедили наблюдения космического телескопа «Hubble» и результаты лабораторных опытов. Выглядят это, как желтые пятна на поверхности планеты, которые являются залежами хлорида натрия, пишет журнал Science Advances.

Исследование Европы началось еще с миссий NASA «Voyager» и «Galileo», показавших, что спутник покрыт слоем соленой жидкой воды, запечатанной под ледяной оболочкой, которая довольно молодая и имеет многочисленные свидетельства недавней геологической активности.

Посмотреть на Европу «по-другому» планетологов подтолкнули результаты Кевина Хэнда из Лаборатории реактивного движения NASA, который проводил опыты по облучению образцов солей из земного океана в условиях, предполагаемых на Европе. Он обнаружил, что в рамках его эксперимента у хлорида натрия возникало несколько новых и отличительных особенностей. Например, поваренная соль изменяла свой цвет до такой степени, что ее можно было выявить в видимом спектре.

Авторы исследования предполагают, что оно в любом случае требует переоценки геохимии спутника Юпитера.

«Сульфат магния просто вымывался бы в океан из камней на дне, но хлорид натрия может указывать на то, что дно океана является гидротермально активным. Поэтому Европа, возможно, является более геологически интересным планетарным телом, чем считалось ранее», – заключили исследователи.







