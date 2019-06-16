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Умер барабанщик "Машины времени" Сергей Остроумов

Легендарная "Машина времени" не сумела уберечься от Вечности. Умер барабанщик группы «Машина Времени» Сергей Остроумов.

Об этом лидер музыкального коллектива Андрей Макаревич написал на своей странице в Facebook.

Остроумов был сессионным участником «Машины Времени» и постоянным барабанщиком в сайд-проекте группы «Оркестр креольского танго». О причинах его смерти не сообщается. Музыканту было 54 года.

Барабанщик учился на эстрадно-джазовом отделении Уфимского училища искусств, играл в ансамблях Марата Юлдыбаева и Олега Киреева. В 1992 году присоединился к квартету Андрея Кондакова — Андрея Рябова, выступал на отечественных и зарубежных фестивалях.


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