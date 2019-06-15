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Вчера, 19:00
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Почти 1000 бриллиантов решил выставить на аукцион Нацбанк Украины

Национальный банк Украины выставил на аукцион 932 ограненных бриллианта. Об этом свидетельствуют данные в системе государственных электронных аукционов ProZorro. Продажи состоялись в пятницу, 14 июня.

Отмечается, что драгоценные камни выставлены двумя лотами – 637 бриллиантов общим весом 23,71 карат и 295 камней общей массой 9,72 карата.

Начальная цена первого лота определена на уровне 314,6 тысяч гривен, а второго – 113 тысяч гривен.

Аукцион стартовал 13 июня, прием предложений продлится до 3 июля, а проведение итогов торгов – 4 июля. Оба лота выставляются впервые.

Источник: facenews


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